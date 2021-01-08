Известный врач о необходимости вакцинации в Азербайджане

На протяжении всей истории вакцины играли роль "золотого ключа" в предотвращении пандемий и эпидемий. Сегодня все должны согласиться с тем, что массовое использование в мире эффективной вакцины может привести к успеху в борьбе с коронавирусом.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, врач Рашад Махмудов, передает Day.Az.

Махмудов отметил также, что связывать с вакцинацией несколько случаев летальных исходов в ряде стран - совершенно неверный подход: "Это вводит людей в заблуждение. Подобная информация носит скорее спекулятивный характер, не опираясь на заключение медицинских экспертов и институтов. Какие-то решения об эффективности вакцин может выносить только специальная группа медицинских экспертов".