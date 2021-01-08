Боевой путь героя-снайпера, которому генерал Полад Гашимов подарил свои часы

Снайпер Руфат Мамедли - один из героев 44-дневной Отечественной войны. В ходе боевых действий он лично уничтожил 98 вражеских солдат.

Р.Мамедли участвовал в апрельских боях 2016 года, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

По словам его матери, за храбрость, проявленную при пресечении провокации Армении на товузском направлении госграницы в июле 2020 года, генерал-майор Полад Гашимов подарил Руфату свои часы.

После гибели генерала он дал слово отомстить за него. И сдержал его, пройдя доблестный боевой путь от Муровдага до Шуши, где и стал шехидом.