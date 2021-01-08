В Баку арестовали бизнесмена, выдавшего более 1000 незаконных разрешений

В Баку задержан человек, который незаконно оформлял людей в свою компанию за 10-50 манатов, чтобы те могли свободно проезжать через карантинные посты.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью установили, что учредитель и директор компании, житель города Баку С.Гусейнзаде за 10-50 манатов оформлял людей в свою компанию, чтобы те могли свободно передвигаться через карантинные посты.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).