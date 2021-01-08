В Генпрокуратуре состоялось оперативное совещание

В Генеральной прокуратуре состоялось оперативное совещание под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, совещание было посвящено обсуждению состояния работы, проделанной органами прокуратуры в 2020 году в сфере борьбы с преступностью, укрепления законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также предстоящих задач.

О деталях оперативного совещания в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация.