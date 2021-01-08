https://news.day.az/society/1305214.html В Генпрокуратуре состоялось оперативное совещание
В Генпрокуратуре состоялось оперативное совещание
В Генеральной прокуратуре состоялось оперативное совещание под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, совещание было посвящено обсуждению состояния работы, проделанной органами прокуратуры в 2020 году в сфере борьбы с преступностью, укрепления законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также предстоящих задач.
О деталях оперативного совещания в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация.
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