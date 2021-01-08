В Ходжавенде грузовик упал в овраг,

На территории Ходжавендского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, в селе Беюк Таглар перевернулся управляемый жителем Агстафы Э.Гараевым грузовой автомобиль марки КамАЗ.

Грузовик упал в овраг, водитель умер на месте происшествия.

В районном отделе полиции Ходжавенда ведется расследование.