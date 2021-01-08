https://news.day.az/society/1305253.html В Ходжавенде грузовик упал в овраг, водитель погиб
В Ходжавенде грузовик упал в овраг, водитель погиб
На территории Ходжавендского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, в селе Беюк Таглар перевернулся управляемый жителем Агстафы Э.Гараевым грузовой автомобиль марки КамАЗ.
Грузовик упал в овраг, водитель умер на месте происшествия.
В районном отделе полиции Ходжавенда ведется расследование.
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