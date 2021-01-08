https://news.day.az/society/1305257.html Завершено расследование 180 уголовных дел в отношении коррупционеров
Завершено расследование 180 уголовных дел в отношении коррупционеров
В Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание по итогам работы, проделанной в 2020 году, а также предстоящим задачам.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, на совещании выступил Генеральный прокурор Кямран Алиев.
Было отмечено, что за отчетный период вопросы борьбы с коррупцией оставались в центре внимания. Так, за прошлый год было завершено следствие и направлены в суд 180 уголовных дел по фактам коррупции в отношении 281 человека.
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