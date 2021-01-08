Завтра в Баку будет облачно

Обнародован прогноз погоды на 9 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку - ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем-55-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.