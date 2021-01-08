В Гадруте устанавливают новые указатели и таблички с названиями улиц

В освобожденном от оккупации поселке Гадрут начались восстановительные работы, сообщает в пятницу находящийся в Гадруте корреспондент Trend, передает Day.Az.

Сейчас в поселке устанавливаются указатели и таблички с названиями территорий.

В поселке параллельно начались работы по восстановлению инфраструктуры.

Сотрудниками Госкомитета по имущественным вопросам установлены адреса в поселке, восстановлены названия улиц и уже закрепляются таблички с их названиями. Наряду с именами исторических личностей улицам Гадрута присваиваются имена Национальных героев и военнослужащих, погибших в Карабахской войне.