https://news.day.az/society/1305284.html В Гадруте устанавливают новые указатели и таблички с названиями улиц - ФОТО
В Гадруте устанавливают новые указатели и таблички с названиями улиц - ФОТО
В освобожденном от оккупации поселке Гадрут начались восстановительные работы, сообщает в пятницу находящийся в Гадруте корреспондент Trend, передает Day.Az.
Сейчас в поселке устанавливаются указатели и таблички с названиями территорий.
В поселке параллельно начались работы по восстановлению инфраструктуры.
Сотрудниками Госкомитета по имущественным вопросам установлены адреса в поселке, восстановлены названия улиц и уже закрепляются таблички с их названиями. Наряду с именами исторических личностей улицам Гадрута присваиваются имена Национальных героев и военнослужащих, погибших в Карабахской войне.
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