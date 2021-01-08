https://news.day.az/society/1305319.html В Сальяне сгорел легковой автомобиль
В Сальяне сгорел легковой автомобиль
В Сальяне сгорел легковой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на площади 5 кв.м сгорели потолок гаража общей площадью 30 кв.м и воспламеняющиеся части находящегося в гараже легкового автомобиля марки "ВАЗ". Остальная часть гаража была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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