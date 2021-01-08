https://news.day.az/society/1305332.html В этом году в Азербайджане к программе самозанятости будут привлечены 16 тыс. лиц
В этом году в Азербайджане к программе самозанятости будут привлечены 16 тыс. лиц
В этом году в Азербайджане к программе самозанятости будут привлечены 16 тысяч лиц.
Как передает Day.Az, об этом в ходе сегодняшнего заседания сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
По его словам, в прошлом году программа была расширена и охватила 12 тысяч человек. "В 2021 году планируется привлечь к программе еще большее количество - 16 тысяч человек", - добавил министр.
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