https://news.day.az/society/1305367.html Трогательные кадры встречи героя карабахской войны с маленьким сыном - ФОТО - ВИДЕО
Трогательные кадры встречи героя карабахской войны с маленьким сыном - ФОТО - ВИДЕО
Видео встречи ветерана второй карабахской войны Бахадура Зохрабова, который недавно вернулся домой, со своим сыном растрогало пользователей соцсетей.
Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах мальчик бежит к своему отцу-герою.
Следует отметить, что Зохрабов, добровольно участвовавший в войне, принимал участие в боях в Физули, Джебраиле, Ходжавенде и Шуше.
Он награжден медалями "За освобождение Физули" и "За освобождение Ходжавенда".
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