Трогательные кадры встречи героя карабахской войны с маленьким сыном

Видео встречи ветерана второй карабахской войны Бахадура Зохрабова, который недавно вернулся домой, со своим сыном растрогало пользователей соцсетей.

Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах мальчик бежит к своему отцу-герою.

Следует отметить, что Зохрабов, добровольно участвовавший в войне, принимал участие в боях в Физули, Джебраиле, Ходжавенде и Шуше.

Он награжден медалями "За освобождение Физули" и "За освобождение Ходжавенда".