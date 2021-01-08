Грузины – герои Карабахской войны

Азербайджан всегда был толерантной и мультикультуральной страной, где все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья. Все они в дни Второй Карабахской Отечественной войны встали на защиту родной земли от армянских агрессоров. Отметим, что в Азербайджане проживает около 10 тысяч грузин, среди них такие известные личности, как заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе, знаток Роман Оркодашвили, педагог по вокалу Мзия Гамбашидзе, аранжировщик Гиви Усенашвили и другие. Подавляющее большинство грузин живет на северо-западе страны, в Гахском и Загатальском районах, передает Day.Az.

Очередной материал Trend Life в рамках проекта "Герои Карабахской войны" посвящен грузинам, которые вместе со всеми народами Азербайджана принимали участие во Второй Карабахской Отечественной войне против армянских оккупантов и были удостоены медалей. Среди них - Гоги Отарашвили "За освобождение Джебраила", "За освобождение Лачина" и "За освобождение Губадлы".

А также Лука Булугашвили - "За освобождение Ходжавенда" и "За освобождение Физули", Гиорги Тагошвили - "За освобождение Ходжавенда" и "Отважный боец", Лаша Ломашвили - "За освобождение Физули", Теймур Натрашвили - "За освобождение Физули", Гиорги Ломашвили - "Отважный боец", Деметре Кикишвили - "За освобождение Кельбаджара", Дато Поладошвили - "За освобождение Кельбаджара", Рамази Зурабашвили - "За освобождение Кельбаджара", Павле Косиашвили - "За освобождение Губадлы".

Рамази Зурабашвили родился 14 сентября 1995 года в селе Беюк Алатемир Гахского района. В 2013 -2015 годах служил в рядах ВС Азербайджана и поэтому военный призыв с началом Второй Карабахской Отечественной войны, как и все, принял с воодушевлением. С 1 ноября 2020 года принимал участие в операциях на одном из труднодоступных мест ведения боевых действий - в горном массиве Муров.

"Азербайджан - родина каждого из нас, все мы сыновья этой многонациональной земли, и каждый из нас на фронте, независимо от того, был ли он в спецназе, пехоте, артиллерии, танке, на вертолете или самолете, водителем автомобиля или военным врачом, делал все для приближения победы. В этом и была наша сила - в единстве и дружной семье, когда независимо от национальности и вероисповедания, как единый кулак, народ и армия били по врагу и победили. Вечная слава шехидам и воинам, желаю скорейшего выздоровления раненым. Начинается мирная жизнь, в которой мы будем вместе добиваться успехов", - сказал Trend Life Рамази Зурабашвили.