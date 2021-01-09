Завтра в Баку будет теплее

Обнародован прогноз погоды на 10 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Местами туман, будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз:

10 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.