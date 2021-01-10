Грызы: одна из самых самобытных народностей Азербайджана

Грызы - одна из малочисленных коренных народностей Азербайджана.

В 1980-е годы исследованием этимологии топонима "Грыз" углубленно занялся видный азербайджанский этнограф Г.А.Гейбуллаев, который пришел к выводу о том, что предками этого народа были древние албанские племена эр.

В ходе этнографического исследования близких к грызам по происхождению и по языку хапытов выяснилось, что последние именовали себя "хар" ("хер"), тогда как говорящие на том же языке жители села Элик называли их "хоруд", а жители села Джек -"херуд". В данном случае компоненты "хор" -"хер" - "хар" - самоназванию хапытов, а "уд" ("ут") - аффикс принадлежности в грызском языке. В то же время грызы называли свое главное село по форме "Герез".

По мнению специалистов, здесь компонент "гер" - это означает опять-таки самоназвание грызов. Интересно, что хапыты именовали грызов "херед", а будуги - "геред".

Как видим, во всех вышеприведенных топонимах в незначительных вариациях фигурирует частица "хер", "гер". Сказанное позволяет прийти к заключению, что "херы"-"хары"-"геры", от которых произошли современные грызы, связаны с албанскими племенами, которые в древних источниках упоминаются под названием "эр". А отсюда напрашивается связь с родиной этих племен - исторической областью Эрети (Херети), которая располагалась между реками Алазани (Ганых) и Иори (Габырры).

По-видимому, когда в результате падения Кавказской Албании Иберия начала расширять свои пределы к востоку, после чего часть коренного албанского населения Эрети огрузинилась, а другая часть, включая предков современных грызов и хыналыгцев, не подчинилась грузинским князьям и перекочевала на Шахдаг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, предки современных грызов и хыналыгцев, как и другие родственные албанские этносы, приняли ислам суннитского толка и длительное время находились в составе государства Ширваншахов, с XVI века - государства Сефевидов, а с середины XVIII в. - Губинского ханства.

ЧИСЛЕННОСТЬ

***** В первой половине ХIХ века жители близлежащих к селу Грыз сел - Хапытлы, Эликли, Иеркуджлу, Джекли сел стали переселяться на равнинную часть Губинского уезда в связи с интенсивным развитием плантаций марены и образовали здесь ряд отселков. Помимо того, хапыты основали в Губинском уезде 4 отселка, в Гойчайском и Шамахинском уездах - 5, в Нухинском - 2.

***** В 80-е годы ХIХ века в хапытских селениях Мушкурской равнины в пределах Губинского уезда согласно переписи было 1433 хапытов, в 6 хапытских селениях Гойчайского и Шамахинского уездов - 71,013. В 30-40-е годы XIX столетия вследствие превращения зимних пастбищ и выгонов в по-севы марены в этих местах возникло в общей сложности 58 грызских отселков, из которых 35 создано переселенцами из села Грыз, а 23 - из села Джек.

***** В 80-е годы того же столетия общая численность грызского населения на Мушкурской равнине достигла 5100 человек. Подавляющее большинство потомков этих переселенцев на равнину познее поселились в нескольких селениях Хачмазского района.

***** В 80-е годы XIX века в Губинском уезде имелось 61 грызское селение, где было отмечено 6137 жителей. Если добавить сюда более 2140 хапытов, расселившихся по другим азербайджанским уездам, то выясняется, что общая численность грызского населения к концу XIX века приближалась к 8,5 тысячам. Однако уже тогда грызы, переселившиеся на равнины, подвергались значительной ассимиляции.

***** Из-за сильной ассимиляции, в ходе посемейной переписи 1886 года грызы указывались либо азербайджанцами, либо лезгинами. Эта перепись зафиксировала в селах Джек, Иеркудж и Хапыт в общей сложности 178 человек, в то же время 558 жителей с. Грыз и 454 жителей с. Элик были указаны как лезгины.

***** В первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года грызы, как и другие шахдагские народности, не отмечались как отдельные народы, а указаны в графе "горские народы Кавказа".

***** В ходе первой Всесоюзной переписи населения СССР 1926 года отмечено 2600 грызов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ

***** Общественный быт грызов, как и других горских народов, носил сильные отпечатки патриархального общинного уклада. В то же время на общественный строй и социально-экономическое развитие грызов существенное влияние оказали феодальные отношения государств, в составе которых они находились.

***** В силу господствовавших патриархально-феодальных отношений посевные угодья и скот считались частной собственностью, а пастбища и сенокосы - общинной. В управлении вольной общиной главную роль играл совет старейшин племен, без которого не решался ни один важный вопрос.

***** Старейшины племен разрешали споры и конфликты между племенами на основе обычного права, обсуждали житейские вопросы общины. Наряду с советом старейшин, в управлении вольной грызской общиной участвовали от имени Ширваншахов, а позже губинского хана сельские старосты.

***** У горских грызов преобладали патриархально-общинные, а у переселенцев на равнинные территории - феодальные отношения. Среди горских грызов пережитки традиционных родоплеменных и патриархальных отношений сохранялись вплоть до недавнего времени. Это проявлялось в квартальном делении грызских сел и в складывании отселков на Мушкурской равнине по отдельным родам.

***** Традиционно между отдельными грызскими родами существовал обычай кровной мести. Для примирения кровников прибегали к таким мерам, как замена убийства выплатой денежной суммы, породнение враждующих кланов. Если усилия по примирению сторон не давали результата, вмешивались старейшины. Изредка, если утрата была особенно тяжела, даже усилия старейшин оказывались безуспешными, и кровопролитие с обеих сторон продолжалось.

ГРЫЗЫ И ГОСТИ

Одним из старинных обычаев грызов, как и у других горских народов Кавказа, всегда было гостеприимство. Испокон веков гость почитался наравне с членами семьи, рассматривался как неприкосновенное лицо; издавна бытует выражение "божий гость". Люди состоятельные выстраивали особые дома для гостей, а те, кто победнее, выделяли у себя в доме особую комнату; эти помещения убирали коврами, хранили новые постельные принадлежности и посуду и держали запертыми в ожидании гостя.

Неважно, родственник гость, знакомый или посторонний человек, его не принято было спрашивать, кто он, откуда и куда едет и когда намерен покинуть дом. Любое, даже незначительное невнимание к гостю со стороны кого-либо из членов семьи считалось позором для хозяина дома, В случае какой-либо опасности для гостя хозяин обязан был защищать его своим оружием, в случае ограбления гостя - возместить ущерб, а в случае его убийства - отомстить родственникам убийцы.

ХОЗЯЙСТВО

***** Традиционное хозяйство грызов носило полунатуральный характер. Большинство необходимого для жизни производилось внутри хозяйства, и лишь небольшая часть продуктов и предметов быта приобреталась или выменивалась. Главным занятием у грызов было скотоводство, в первую очередь овцеводство. Это связано с природными условиями высокогорной территории традиционного расселения грызов, где скудость пригодной для обработки земли и неблагоприятный климат не позволяли удовлетворять за счет земледелия даже минимальные нужды.

***** Склоны Шахдага представляли собой отличные пастбища, изобилующие питательными кормами. Зимние же пастбища арендовались на прикаспийских равнинных территориях. Овцеводство давало шерсть, кожу, из которых изготовлялись одежда, постельные принадлежности, кошмы и некоторые другие предметы быта, мясо и молоко, а также жир для освещения и навоз (кизяк) для отопления жилища.

***** Наряду с животноводством, у грызов традиционно были развиты домашние ремесла, особенно изготовление шалей и ковров. Женщины в свободное время ткали шали, чулки, онучи и обмотки, перчатки, а на летовках - ковровые изделия. Грызские ковры с их неповторимым орнаментом благодаря красоте узоров и совершенству композиции пользовались известностью по всему Губинскому ханству, а позже уезду.

***** Большое количество производимой шерсти стимулировало широкое развитие также выделки войлока, который использовался для покрытия юрт, настила полов жилища, а также изготовления бурок. Кроме того, среди грызов широко распространено было дубление кожи и изготовление из нее тулупов и шапок.

***** Преобладающее большинство хозяйственных орудий - соха, лопата, вилы, борона, молотильная доска, сани, хомут, седло - изготовлялись в хозяйствах грызов. То же можно сказать о деревянной посуде - половник, ложка, корыто, кадка.

ЖИЛИЩА

В старину грызские села делились на кварталы по признаку кровного родства, но со временем кварталы стали формироваться в большей мере по территориально-географическому принципу.

В отличие от "материнских" сел, грызские отселки на низменных равнинах, возникшие вокруг прежних зимовий, имели свободную планировочную структуру; кроме того, они практически все сформировались на основе родства и названы по именам основателей или названиям родов.

В период советской коллективизации власти проводили политику объединения грызских отселков в крупные села, что привело к возникновению полигенных населенных пунктов из представителей различных племен и родов.

Традиционные грызские жилища по своим типо-логическим разновидностям, строительным материалам и строительной технике, внутреннему убранству, отоплению и пр. мало отличались от жилищ соседнего азербайджанского населения.

Основным строительным материалом в высокогорных селах служили камень и галька, а в равнинных - сырцовый кирпич, смешанный с соломой. Для горных селений характерными были жилища типа карадам; при этом грызские дома имели каменные стены и плоские крыши со средними дымоходами.

ОДЕЖДА

Традиционные одежда и украшения грызов имели существенные различия между горскими и равнинными группами. Если у жителей равнинных отселков повседневная и ритуальная одежда по типологии, способу кройки и технике шитья не отличалась от таковых у окружающего азербайджанского населения, то у горских грызов традиционная специфика частично сохранилась, главным образом в материалах одежды. Раньше практически в каждом грызском доме ткали "ручные шали", из которых выкраивали и шили большинство предметов верхней мужской одежды.

В состоятельных семьях верхнюю одежду шили главным образом из покупного сукна, а женскую - также из бархата, атласа и дорогих шелковых тканей. Из шерсти профессиональные мастера ткали также красочные узорчатые носки, из кошмы - бурки и войлок для покрытия юрт. Дубильщики из кожи и шкур изготовляли по заказам тулупы, шапки, чарыки и сапоги.

ПИЩА

***** Этническая специфика грызов сравнительно хорошо сохранилась и в их кулинарии, чему способствовало традиционное натуральное хозяйство. В силу животноводческого профиля традиционного хозяйства у грызов основу питания составляли молочные и мясные блюда. В повседневном рационе грызов важнейшую роль играли жирный овечий сыр и сливки из вареного молока. Сыр приготовляли с помощью специальной закваски из бараньего сычуга и особого травянистого растения.

***** В семьях победнее основу рациона составляли "шор" из айрана, то есть творог. Сливочное масло, которое использовалось в основном для приготовления обеда, изготовляли, как правило, с помощью кожаной маслобойки ("чалхар"), засаливали и хранили в очищенном, телячьем или овечьем желудке. Позднее, с переходом грызов к оседлости, сливочное масло стали взбивать с помощью глиняной маслобойки.

***** Среди мясных блюд грызской кухни имелись и первые (шорба, бозартма), и вторые (говурма, портлама, шишлик, фырлама), приготовленные из свежего и вяленого, или копченого мяса. Для длительного хранения мясо, будь то баранина или говядина, засаливали и засушивали. Другой способ заготовки мяса впрок состоял в том, что в период осенней бескормицы скот забивали, туши зажаривали в собственном жиру и закладывали в большие кувшины, где хранили всю зиму. В праздники и при различных торжествах на столе у грызов появлялись и чисто азербайджанские блюда - различные кебабы, пити, бозбаш, долма, пловы и др.

***** Из грызских десертов следует отметить "чей-неме", который приготовляли из вареных копыт, смешанных с толченым рисом, орехами и жареными зернами пшеницы. Многие продукты растительного происхождения - пшеницу, рис, фрукты, сахар, чай и др. грызы покупали или выменивали, и тем не менее практически все мучные блюда и изделия, занимающие видное место в азербайджанской кухне, издавна употреблялись и грызами. Незначительная роль овощей в традиционной грызской кухне отчасти компенсировалась массовым использованием дикорастущих растений - румеска, чабреца, сушеной алычи, кизила без косточек, а также кислой пастилы.

***** Прежде вместо чая грызы заваривали кожуру мушмулы и некоторые местные дикорастущие травы. В отличие от горских, переселившиеся на Мушкурскую равнину грызы подобно азербайджанцам готовили густой виноградный сок - бекмез, инжирное повидло, тутовое и вишневое варенье, а вместо сахара вприкуску использовали сушеный тут. Если у горских грызов в качестве прохладительного напитка употреблялся айран, то у равнинных - главным образом сок мушмулы.