Нельзя терять бдительности, иначе карантин придется ужесточать!

В Азербайджане снова ухудшилась эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19. Эта тенденция ощущалась и накануне ранее введенных строгих карантинных режимов. Если темпы роста сохранятся, карантин, вероятно, снова будет ужесточен. В противном случае ситуация ещё более ухудшится. С приближением праздника Новруз повышается риск очередного всплеска заражений, поскольку люди массово ходят друг к другу в гости. Чтобы избежать ужесточения карантина, граждане не должны терять чувство ответственности, носить маски, сохранять социальную дистанцию, соблюдать правила гигиены и делать прививки.

Об этом Day.Az сказал член Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ильхам Мамедов.

По словам нашего собеседника, единственное эффективное лечение против коронавируса является вакцинация.

"При этом, вакцинация не дает гарантии полного искоренения COVID-19. Вакцина вырабатывает антитела, укрепляет иммунную систему организма человека и повышает устойчивость к вирусу. Одной из самых эффективных мер борьбы с вирусом является изоляция, так как она предотвращает перегрузку системы здравоохранения", - сообщил он.

Депутат отметил, что в мире существует несправедливое распределение вакцин от COVID-19, при этом Азербайджан сумел обеспечить себя достаточным количеством прививок.

"Сегодня многие страны страдают от нехватки вакцин. Но благодаря грамотному руководству страны Азербайджан является одной из немногих стран, где был дан старт вакцинации. В настоящее время процесс вакцинации в стране стремительно набирает обороты. Но данный процесс не означает конец пандемии. Людям по-прежнему нужно проявлять осторожность", - предупредил он.

Парламентарий выразил обеспокоенность заметному росту суточных заражений COVID-19 с начала марта.

"Торжественно провести праздники является ментальной особенностью азербайджанского народа. В СМИ часто можно прочитать новости о том, как в некоторых ресторанах до сих пор незаконно проводятся свадьбы, отмечаются дни рождения и прочие мероприятия, которые приводят к росту заражений. Загруженность общественного транспорта, выход людей на улицу без надобности также являются причиной ухудшения ситуации. В результате распространение вируса приводит к заражению большего числа людей", - заключил Ильхам Мамедов.

Абдул Керимханов