Главный инфекционист Азербайджана о якобы побочных эффектах вакцины

Главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов обратился к населению в связи с вакцинацией от коронавирусной инфекции, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

В обращении отмечается, что профилактика чрезвычайно важна для борьбы с пандемией.

"Если в первые месяцы пандемии мы ограничивались соблюдением гигиенических правил и карантинных мер, то теперь применяются вакцины, являющиеся более эффективным и надежным средством для спасения людских жизней. Благодаря вакцинации существенно уменьшилось количество случаев заболевания дифтерией, коклюшем, были спасены жизни сотен тысяч человек. Применяемая в Азербайджане вакцина создана на основе инактивированного вируса. У каждой вакцины есть побочные эффекты. Они редко встречаются и являются слабовыраженными. В их числе: покраснение места инъекции, легкая слабость, головная боль, субфебрильная температура. Это естественная реакция организма на введенные вещества. При выборе применяемой вакцины она получила поддержку ведущих ученых и специалистов в этой области. Многие граждане уже вакцинированы, и этот процесс продолжается", - говорится в обращении.

В нем подчеркивается, что вакцинация направлена на значительное уменьшение количества случаев заражения, чтобы держать инфекцию на контролируемом уровне и свести к минимуму летальность от нее.

"Этого можно будет достичь в случае вакцинации большей части населения", - считает автор обращения.

Он с сожалением отметил, что в последние дни в социальных сетях распространяется недостоверная и ничем не обоснованная информация о том, что якобы некоторые вакцинированные граждане были парализованы, тяжело заболели и даже скончались.

"Эта непроверенная информация тиражируется и вводит в заблуждение граждан. В министерство здравоохранения не поступала информация о необычных осложнениях у вакцинированных лиц. Еще раз доводим до сведения населения, что о какой-либо сильной реакции на вакцинацию необходимо проинформировать соответствующие медицинские структуры", - говорится в обращении.

Главный инфекционист сообщил, что вакцинацию в стране прошли уже свыше 400 тысяч человек, и каждый день с этой целью в медучреждения обращаются тысячи людей.

"Отрадно, что число вакцинированных превысило официальные статистические показатели заболевших этой инфекцией в течение одного года. Это значит, что в ближайшем будущем столько же человек не будут инфицированы. Даже если будет зафиксировано небольшое количество заражений, то не будет летальных исходов", - отмечается в обращении.