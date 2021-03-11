https://news.day.az/society/1324471.html В Азербайджане выявлено еще 608 случаев заражения коронавирусом, 128 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 608 случаев заражения коронавирусом, 128 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 608 случаев заражения коронавирусом, 128 человек вылечились, 5 скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 238 383 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 230 244 человека вылечились, 3 262 скончались, число активных больных - 4 877.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 682 116 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 10 503 теста на коронавирус.
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