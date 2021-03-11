В Азербайджане выявлено еще 608 случаев заражения коронавирусом, 128 человек вылечились, 5 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 238 383 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 230 244 человека вылечились, 3 262 скончались, число активных больных - 4 877.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 682 116 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 10 503 теста на коронавирус.