https://news.day.az/society/1324484.html Продолжается разминирование Агдама
Продолжается разминирование Агдама
В Агдамском районе Азербайджана продолжается процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий. Об этом сказал в четверг Trend первый заместитель главы районной Исполнительной власти (ИВ) Аллахверен Алиев, передает Day.Az.
По его словам, уже разминированы территории общей площадью 2 671 гектар.
"Кроме того, разминированы дороги. Сейчас от мин очищаются в основном территории, пригодные для посева. Затем начнется разминирование сельской местности", - сказал замглавы ИВ.
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