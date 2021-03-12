https://news.day.az/society/1324611.html Страшное ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
Страшное ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошло тяжелое ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Заур Ализаде (1992 г.р.), двигаясь по автомагистрали Баку-Сумгайыт за рулем автомобиля BMW, потерял управление, в результате чего машина перевернулась и упала с моста.
Водитель и пассажир - 26-летний Эмин Алиев получили тяжелые травмы. Другой попутчик - Шахин Мамедов скончался на месте происшествия.
Известно, что участники ДТП незадолго до аварии праздновали день рождения З.Ализаде.
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