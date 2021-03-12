есть погибший и пострадавшие

В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошло тяжелое ДТП, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Заур Ализаде (1992 г.р.), двигаясь по автомагистрали Баку-Сумгайыт за рулем автомобиля BMW, потерял управление, в результате чего машина перевернулась и упала с моста.

Водитель и пассажир - 26-летний Эмин Алиев получили тяжелые травмы. Другой попутчик - Шахин Мамедов скончался на месте происшествия.

Известно, что участники ДТП незадолго до аварии праздновали день рождения З.Ализаде.