В настоящее время начиная с 85-го км дороги Баку-Губа-российская граница, а также на дороге Гяндоб-Ялама, начиная с 48-го км дороги Баку-Шамахы-Евлах, на Агсуинском перевале наблюдается снежная погода, снег покрыл проезжую часть дорог, местами есть гололед, на 400-м км дороги Баку-Газах-Грузия та же ситуация.

Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении ГДП МВД.

"По этой причине в указанных направлениях следует использовать транспортные средства, оснащенные зимними шинами, тем, кто не имеет возможности управлять автомобилем в снежную погоду и на обледенелых дорогах, выезжать не рекомендуется", - говорится в сообщении.