На севере Азербайджана обильные снегопады, температура опустилась до минус 14 градусов

Начиная со вчерашнего дня в северных районах идет снег.

Как сообщает Day.Az, больше всего осадков зафиксировано в селе Лаза Гусарского района. Высота снежного покрова здесь достигла 20 см. В районном центре Губинского района выпало 14 см снега, в селе Халтан - 10 см, в Тангеалты - 15 см, в Грызе - 11 см, в Хыналыге - 3 см.

В райцентре Гусарского района высота снежного покрова составила 14 см, в Хачмазе - 4 см, в Алтыагадже - 7 см.

Самая низкая температура в регионе -14 градусов ниже нуля зафиксирована в селе Грыз Губинского района.