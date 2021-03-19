В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, ее возможных последствий на территории Азербайджанской Республики особый карантинный режим продлен до 06:00 1 июня 2021 года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики.

Согласно постановлению, работа общественного транспорта в апреле и мае будет регулироваться в следующем порядке:

- с 00:00 3 апреля до 06:00 5 апреля 2021 года;

- с 00:00 10 апреля до 06:00 12 апреля;

- с 00:00 17 апреля до 06:00 19 апреля;

- с 00:00 24 апреля до 06:00 26 апреля;

- с 00:00 1 мая до 06:00 3 мая;

- с 00:00 8 мая до 06:00 10 мая;

- с 00:00 15 мая до 06:00 17 мая;

- с 00:00 22 мая до 06:00 24 мая;

- с 00:00 29 мая до 06:00 31 мая работа общественного транспорта на территории Азербайджанской Республики прекращается.