https://news.day.az/society/1324845.html Высота волн на Каспии достигла 5.5 м - фактическая погода
Высота волн на Каспии достигла 5.5 м - фактическая погода
Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Национальной метеорологической службе МЭПР, по состоянию на 16:00 12 марта на территории страны идет снег.
В большинстве районов и на Абшеронском полуострове выпал снег, местами интенсивный.
Скорость ветра достигает в Нефтчале 32 м/с, в Сальяне 22 м/с, в Нафталане 20 м/с, в Тертере 18 м/с, в Сумгайыте и на острове Гум 21 м/с, на Нефтяных камнях 20 м/с, в Баку, Бине и на острове Чилов 18 м/с.
По информации станции "Нефтяные камни", высота волн в море достигла 5.5 м.
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