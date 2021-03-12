Высота волн на Каспии достигла 5.5 м

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной метеорологической службе МЭПР, по состоянию на 16:00 12 марта на территории страны идет снег.

В большинстве районов и на Абшеронском полуострове выпал снег, местами интенсивный.

Скорость ветра достигает в Нефтчале 32 м/с, в Сальяне 22 м/с, в Нафталане 20 м/с, в Тертере 18 м/с, в Сумгайыте и на острове Гум 21 м/с, на Нефтяных камнях 20 м/с, в Баку, Бине и на острове Чилов 18 м/с.

По информации станции "Нефтяные камни", высота волн в море достигла 5.5 м.