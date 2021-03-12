Завершились восстановительные работы в более 1000 жилых объектах, пострадавших от армянских атак

В результате деятельности Госкомиссии под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики, созданной с целью оценки и устранения ущерба, нанесенного гражданским объектам, частным жилым домам и инфраструктуре в результате нападений ВС Армении, в течение короткого периода представители соответствующих структур провели осмотр пострадавших объектов в 11 городах и районах республики, были проведены работы по оценке, ремонту и строительству.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 14 января 2021 года на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре возложены функции заказчика по строительству этих жилых домов и объектов, а также организация и координация работ, осуществляемых в процессе строительства.

Отмечено, что работы в этом направлении начались с конца января: "В настоящее время работы по 11 городам и районам ведутся по запланированному графику, и для их завершения в кратчайшие сроки, поэтапной сдачи, возвращения жителей в комфортные условия жизни привлечены все необходимые силы. На нынешнем этапе уже завершены ремонтно-восстановительные работы по более 1000 жилым и нежилым объектам".