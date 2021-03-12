Во Франции состоялся концерт, посвященный Ходжалинскому геноциду

Во Франции прошел концерт, посвященный 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az, мероприятие транслировалось онлайн.

В программе выступили музыканты и исполнители Этибар Асадли, Агарагим Гулиев, Виктория Колеватых-Мустафабейли, Алисса Зубритски, Саида Зульфугарова, Тимур Абдикеев, Саддам Новрузбеёв. и другие. Были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.