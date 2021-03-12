На освобожденных территориях Азербайджана планируется разместить 1 млн человек

Всем известно, что операция по освобождению Карабаха, одна из стратегических целей Азербайджанского государства, завершилась победой, доставившей большое удовлетворение азербайджанскому народу. Но после этого перед Азербайджаном стоят другие стратегические цели - заселение, реконструкция, восстановление этих территорий и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. А это очень сложный и трудоемкий процесс.

Об этом в пятницу сказал Trend глава Научного центра постконфликтного восстановления территорий Института экономики НАНА, доктор экономических наук, профессор Акиф Мусаев, передает Day.Az.

Он также является членом Рабочей группы по академическим и образовательным вопросам Межуправленческого центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, и членом группы, созданной в Университете ADA для проведения исследований в связи с возвращением вынужденных переселенцев в Карабах.

Профессор отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках процесса изучаются мнения, пожелания и намерения людей, возвращающихся в Карабах.

"Для успешного выполнения этой работы была создана исследовательская группа, состоящая из представителей местных и зарубежных университетов. Было решено изучить позицию населения посредством опроса. Стартовал он с 22 февраля, и на данный момент опрошено 30 000 человек. Процесс продолжается.

Наша цель - опросить 100 000 беженцев и вынужденных переселенцев. На основании их мнений исследовательская группа подготовит соответствующие прогнозы, проекты и представит их в соответствующие органы. В то же время планируется провести и очные беседы. Опрос охватит около 1100 случайно выбранных семей. Были отобраны и определенные люди, которые будут вести личные опросы. Это вполне зрелые и талантливые люди - доктора философии, преподаватели, работающие в университетах и ​​научно-исследовательских институтах. Такой вид опроса повторится спустя полгода", - уточнил Акиф Мусаев.

Профессор отметил, что аналогичные опросы планируется провести и среди предпринимателей.

"Дело не ограничивается лишь возвращением населения. Стоит также учесть, что они должны быть не только размещены, но и трудоустроены. Государству предстоит проделать большую работу, и она уже началась. Ведется строительство аэропорта, дороги в Шушу, железной дороги в направлении Зангиланского коридора и многое другое. Понятно, что ответственность за возвращение людей ложится не только на государство, ведь это сложная и трудоемкая задача. Следовательно, частный сектор тоже должен быть вовлечен в этот процесс. Именно поэтому мы планируем провести опросы среди предпринимателей. Уже определена первоначальная анкета данного опроса. После опроса предпринимателей мы узнаем, какие рабочие места можно там создать, сколько предпринимателей намерены открыть там предприятия, сколько ожидается инвестиций и по каким направлениям предполагается осуществлять деятельность", - подчеркнул профессор Мусаев.

Он напомнил, что при Координационном штабе создано 17 рабочих групп по различным направлениям, в том числе по сельскому хозяйству, экологии, градостроительству и другим областям: "Все они ждут результатов этого опроса, чтобы узнать пожелания населения. Сколько людей вернется, какие условия они хотят, сколько домов и школ нужно построить и сколько рабочих мест нужно создать. Главный вопрос - это условия, которые будут созданы для людей, находящихся в изгнании почти 30 лет. Мы пытаемся разработать более эффективную программу репатриации, чтобы, по крайней мере, облегчить боль и страдания этих лет. В результате на этих землях планируется поселить один миллион человек".

"Война в очередной раз показала, что весь Азербайджан дышит Карабахом. Возвращение и расселение вынужденных переселенцев в свои дома - прямая стратегическая цель государства. Для ее достижения важно, чтобы и население активно участвовало в этом процессе", - добавил Акиф Мусаев.