https://news.day.az/society/1324921.html ГЭЦ прокомментировал слухи о дате экзаменов
ГЭЦ прокомментировал слухи о дате экзаменов
В настоящее время в социальных сетях Азербайджана распространяется ложная информация о датах выпускных (вступительных) экзаменов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ Азербайджана, даты экзаменов будут объявлены Государственным экзаменационным центром и размещены на сайте учреждения dim.gov.az после того, как будут точно определены и согласованы с соответствующими органами.
Отмечается, что опубликованная в социальных сетях информация о датах экзаменов не соответствует действительности.
Рекомендуется в связи с этим вопросом следить только за информационными ресурсами Государственного экзаменационного центра.
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