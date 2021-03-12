В Азербайджане будет создан электронный реестр ветеранов войны

В Азербайджане будет создан реестр ветеранов войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О ветеранах", который внесен в Милли Меджлис и будет вынесен на обсуждение в первом чтении.

Согласно законопроекту, орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, в целях создания единой информационной базы ветеранов войны будет вести реестр ветеранов войны в электронной информационной системе органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти. Порядок ведения реестра ветеранов войны будет определяться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечается, что в целях решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, а также координации деятельности в этой сфере на основании соответствующего решения рабочей группы, созданной в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики "О создании координационного штаба по решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики в централизованном порядке", предусматривается создание единой информационной базы о шехидах, членах семей шехидов, лицах, имеющих инвалидность в связи с войной, и ветеранах войны.

Основной целью подготовки реестра ветеранов войны является создание единой информационной базы данных о лицах с инвалидностью, полученной в связи с войной и ветеранах войны на основе статусов, присвоенных до текущей даты и которые могут быть присвоены в дальнейшем, обеспечение автоматизации сбора, хранения и поиска соответствующей информации. Организация реестра позволит в будущем уточнить количество лиц, которым присвоен статус, вести их учет, отказаться от соответствующих удостоверений о статусе лиц (членов семьи) на бумажных носителях, определить их статус в режиме онлайн при обращении в государственные органы, а также активно рассматривать права на социальное обеспечение.

Проект предусматривает закрепление в законе "О ветеранах" нового Положения о создании реестра ветеранов войны.