Тяжелое ДТП в Баку, пострадали граждане Турции

В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Маштага.

Водитель автомобиля марки Changan с государственным регистрационным знаком 50-DH-778 Кемаль Чалкыджы не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся с моста. При ДТП водитель водитель и пассажир Танер Акбаш получили тяжелые травмы. На место происшествия были привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

По данным 14-го отделения полиции Сабунчинского РП, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.