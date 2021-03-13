https://news.day.az/society/1324941.html Тяжелое ДТП в Баку, пострадали граждане Турции - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, пострадали граждане Турции - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Маштага.
Водитель автомобиля марки Changan с государственным регистрационным знаком 50-DH-778 Кемаль Чалкыджы не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся с моста. При ДТП водитель водитель и пассажир Танер Акбаш получили тяжелые травмы. На место происшествия были привлечены сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.
По данным 14-го отделения полиции Сабунчинского РП, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.
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