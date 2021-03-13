Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала фактическую погоду на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в службе, по данным на 11:00 13 марта на территории страны выпали осадки, снег, местами интенсивный, дул сильный северо-западный ветер.

Начиная с утра, скорость северо-восточного ветра снизилась до 7-12 м,с. По данным станции Нефтяные камни, высота волн составляет 2.5 м.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 0.4-0.6, в центральных районах 0-2, в горных районах 7-11, в высокогорных районах 13-17, в Нахчыванской АР 3-11 градусов мороза.