Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане

12 марта в Азербайджане против коронавируса был привит 9 221 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Koronavirusinfo, до настоящего времени в нашей стране 450 316 человек приняли участие в процессе вакцинации.

Процесс продолжается успешно во всех районах республики.