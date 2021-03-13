https://news.day.az/society/1325045.html В Баку ВАЗ перевернулся и упал в ров, есть погибший
В Баку ВАЗ перевернулся и упал в ров, есть погибший
В Баку автомобиль перевернулся и упал в ров.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 12 марта примерно в 15.00 на территории поселка Баладжары Бинагадинского района автомобиль марки "ВАЗ-2107", за рулем которого находился житель поселка А.Гурбанов, перевернулся и упал в ров, от полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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