В Баку в общественных местах задержаны больные COVID-19

12 марта сотрудники полиции задержали в общественных местах Баку двух больных COVID-19, сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было установлено, что жители столицы, 38-летний Н.Рзаев и 36-летняя Т.Байрамова, которым было предписано лечение на дому, нарушив самоизоляцию, покинули место своего проживания.

В отношении Н.Рзаева возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса (УК) Азербайджана. Расследование в отношении другой гражданки продолжается.