В Товузской районе предотвратили проведение свадьбы в нарушение карантина

Сотрудники Товузского районного отдела полиции (РОП) на основании поступившей информации предотвратили проведение свадьбы в ресторане EL на территории села Эюблу.

Об этом Day.Az сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

С персоналом объекта общепита были проведены профилактические и просветительские беседы.

В отношении восьми нарушителей составлены протоколы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках и выписаны штрафы в размере 200 манатов. Владелец ресторана оштрафован на 4 000 манатов.