https://news.day.az/society/1325098.html Аллея шехидов и могила Аллахверди Багирова в городе Агдам - ФОТОРЕПОРТАЖ
Аллея шехидов и могила Аллахверди Багирова в городе Агдам - ФОТОРЕПОРТАЖ
Руководители медиа-ресурсов и НПО, блогеры и общественные активисты посетили в освобожденном городе Агдам Первую Аллею шехидов.
Как сообщил главный редактор Day.Az Эмин Алиев, находящийся в Агдаме, здесь находится могила национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.
Отметим, что Вторая Аллея была полностью разрушена армянскими оккупантами. Вот, что от нее осталось:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре