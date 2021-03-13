Аллея шехидов и могила Аллахверди Багирова в городе Агдам

Руководители медиа-ресурсов и НПО, блогеры и общественные активисты посетили в освобожденном городе Агдам Первую Аллею шехидов.

Как сообщил главный редактор Day.Az Эмин Алиев, находящийся в Агдаме, здесь находится могила национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова.

Отметим, что Вторая Аллея была полностью разрушена армянскими оккупантами. Вот, что от нее осталось: