https://news.day.az/society/1325107.html Как выглядит разрушенный Агдам сегодня - ВИД НА ГОРОД - ФОТО - ВИДЕО
Как выглядит разрушенный Агдам сегодня - ВИД НА ГОРОД - ФОТО - ВИДЕО
Главный редактор Day.Az Эмин Алиев показал на кадрах, как сегодня выглядит разрушенный армянскими оккупантами город Агдам.
На данный момент делегация журналистов, общественных деятелей, блогеров находится в Агдамской мечети.
Он напомнил, что город очень часто сравнивают с Хиросимой: "Японскую Хиросиму разрушили бомбежки, а все руины, которые вы видите тут, - это бывший центр города. Это все то, что армяне растащили на стройматериалы и металлолом за последние почти 30 лет".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре