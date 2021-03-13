Как выглядит разрушенный Агдам сегодня

Главный редактор Day.Az Эмин Алиев показал на кадрах, как сегодня выглядит разрушенный армянскими оккупантами город Агдам.

На данный момент делегация журналистов, общественных деятелей, блогеров находится в Агдамской мечети.

Он напомнил, что город очень часто сравнивают с Хиросимой: "Японскую Хиросиму разрушили бомбежки, а все руины, которые вы видите тут, - это бывший центр города. Это все то, что армяне растащили на стройматериалы и металлолом за последние почти 30 лет".