Как выглядит крепость Шахбулаг, пострадавшая от армянского вандализма

Одним из самых известных памятников на территории Карабаха является крепость XVIII века Шахбулаг на территории Агдамского района.

Как передает Day.Az, руководители медиа-ресурсов и НПО, блогеры и общественные активисты посетили сегодня эту крепость, расположенную в 10 км от города Агдам, недалеко от села Шахбулаг.

Она была построена в 1751-1752 годах основателем Карабахского ханства Панахали ханом. Памятник, известный в научной литературе как "Замок Шахбулаг", на самом деле был внутренней крепостью крупного замкового комплекса. Дворцовый комплекс был построен из местных строительных материалов - известняка и горного камня. Комплекс состоял из домов, рынка, бани и мечети. Комплекс окружен защитными стенами, дозорными вышками. Высота стен составляет 7, а башен - 8,5 метра. Единственный вход в комплекс с восточной стороны. На северо-западе дворцового комплекса Шахбулаг, недалеко от источника, построена мечеть. Замок назван в честь полноводного источника.

До того как Панахали хан построил Шушинскую крепость, крепость Шахбулаг была административным центром Карабахского ханства. Постройки Шахбулага повлияли на архитектуру Карабахского ханства, особенно его столицы Шуши.

В настоящее время от комплекса Шахбулаг остались замок на холме у источника и здание мечети. После оккупации Агдама в 1993 году армяне пытались арменизировать крепость Шахбулаг, как и ряд наших памятников, а близлежащую мечеть представили как церковь.

Крепость Шахбулаг расположена в живописном месте. Вода из источника, протекающего возле замка, переливается в бассейн, а оттуда вытекает на равнину. Потрясающая панорама, чистый горный климат, красивые природные ландшафты, родник с прохладной водой поднимают туристическое значение крепости Шахбулаг.