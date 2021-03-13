Сотрудница АзТУ скончалась от коронавируса

Сотрудница кафедры Автоматики и управления Азербайджанского Технического университета (АзТУ) Рена Керимова скончалась от коронавируса в возрасте 58 лет.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы университета Севиндж Искендерова.

Она отметила, что Рена Керимова родилась в 1963 году в городе Баку. В 1980 году поступила в Азербайджанский Политехнический институт имени Ч.Ильдрыма (ныне Азербайджанский технический университет). В 1985 году с отличием окончила университет.