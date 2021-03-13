https://news.day.az/society/1325143.html Сотрудница АзТУ скончалась от коронавируса - ФОТО
Сотрудница АзТУ скончалась от коронавируса - ФОТО
Сотрудница кафедры Автоматики и управления Азербайджанского Технического университета (АзТУ) Рена Керимова скончалась от коронавируса в возрасте 58 лет.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы университета Севиндж Искендерова.
Она отметила, что Рена Керимова родилась в 1963 году в городе Баку. В 1980 году поступила в Азербайджанский Политехнический институт имени Ч.Ильдрыма (ныне Азербайджанский технический университет). В 1985 году с отличием окончила университет.
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