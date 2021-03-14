https://news.day.az/society/1325188.html В центре Баку Range Rover протаранил пять машин, включая Porche - ФОТО
В центре Баку Range Rover протаранил пять машин, включая Porche - ФОТО
В Сабаильском районе Баку при столкновении 6 автомобилей пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на пересечении улиц Муртуза Мухтарова и Ахмеда Джавада.
Автомобиль марки Range Rover, управляемый Эльвином Исмаиловым, нарушив требования дорожного знака, врезался в транспортное средство марки Toyota, принадлежащее Рауфу Мамедову.
От сильного удара по инерции столкнулись припаркованные на обочине Toyota, Mitsibushi, два Hyundai и Porche. Водитель Toyota Рауф Мамедов получил тяжелые травмы.
В общей сложности 6 автомобилей получили серьезные повреждения.
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