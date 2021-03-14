В центре Баку Range Rover протаранил пять машин, включая Porche

В Сабаильском районе Баку при столкновении 6 автомобилей пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ АПА, ДТП произошло на пересечении улиц Муртуза Мухтарова и Ахмеда Джавада.

Автомобиль марки Range Rover, управляемый Эльвином Исмаиловым, нарушив требования дорожного знака, врезался в транспортное средство марки Toyota, принадлежащее Рауфу Мамедову.

От сильного удара по инерции столкнулись припаркованные на обочине Toyota, Mitsibushi, два Hyundai и Porche. Водитель Toyota Рауф Мамедов получил тяжелые травмы.

В общей сложности 6 автомобилей получили серьезные повреждения.