В Шеки дотла сгорел шестикомнатный дом

В Шеки сгорел частный жилой дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вчера около 20 часов вечера в селе Охуд вспыхнул пожар в 6-комнатном частном жилом доме общей площадью 270 кв. м, принадлежащем жителю села Низаму Гурбан оглу Аскерову.

На место происшествия были привлечены техника и пожарные бригады Шекинской пожарной части.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции дома вместе с предметами домашнего обихода. Пострадавших во время пожара нет.

По факту проводится расследование.