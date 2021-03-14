https://news.day.az/society/1325205.html В Шеки дотла сгорел шестикомнатный дом
В Шеки дотла сгорел шестикомнатный дом
В Шеки сгорел частный жилой дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вчера около 20 часов вечера в селе Охуд вспыхнул пожар в 6-комнатном частном жилом доме общей площадью 270 кв. м, принадлежащем жителю села Низаму Гурбан оглу Аскерову.
На место происшествия были привлечены техника и пожарные бригады Шекинской пожарной части.
В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции дома вместе с предметами домашнего обихода. Пострадавших во время пожара нет.
По факту проводится расследование.
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