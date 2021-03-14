Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами изморось, ветер южный умеренный.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью +3...+5°C, днем +7...+9°C. Атмосферное давление будет выше нормы - на уровне 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны осадки, временами туман, ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 0...+3°C, местами до -2°C, днем +8...+13°C, ночью в горах -5...-10°C, в высокогорных территориях -10...-12°C, днем +2...+7°C.