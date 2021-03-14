В Масаллы оштрафованы организаторы вечеринки в ресторане

Сотрудники районного отдела полиции Масаллы продолжают осуществлять меры по контролю обеспечения правил особого карантинного режима.

Как передает Day.Az, во время проводимых мер было установлено, что житель Масаллы Мамедов Сохраб организовал вечеринку по случаю дня рождения в одном из ресторанов города.

После того, как сотрудники полиции провели просветительские беседы с вышеуказанными лицами, семь человек, включая владельца объекта и организатора вечеринки, были оштрафованы в соответствии с законодательством.