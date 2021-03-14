Суд принял решение по поводу Аты Абдуллаева

Сабаильский районный суд рассмотрел представление следственного органа о заключении под стражу блогера Аты Абдуллаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под председательством судьи Мадины Багировой представление следственного органа было удовлетворено и было вынесено решение о заключении А. Абдуллаева под стражу сроком на 4 месяца.

Отметим, что А. Абдуллаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. В СМИ распространилась информация о том, что его задержали по подозрению в вымогательстве.