https://news.day.az/society/1325258.html Суд принял решение по поводу Аты Абдуллаева
Суд принял решение по поводу Аты Абдуллаева
Сабаильский районный суд рассмотрел представление следственного органа о заключении под стражу блогера Аты Абдуллаева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под председательством судьи Мадины Багировой представление следственного органа было удовлетворено и было вынесено решение о заключении А. Абдуллаева под стражу сроком на 4 месяца.
Отметим, что А. Абдуллаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. В СМИ распространилась информация о том, что его задержали по подозрению в вымогательстве.
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