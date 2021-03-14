В Азербайджане выявлено еще 603 случая заражения коронавирусом, 234 человека вылечились, 6 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 240 295 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 230 960 человек вылечились, 3 282 - скончались, число активных больных составляет 6 053.

За последние сутки в стране проведено 8 945 тестов, а в целом за все время пандемии - 2 710 126 тестов на выявление коронавирусной инфекции.