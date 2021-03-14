https://news.day.az/society/1325267.html Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
13 марта в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 5 942 человека.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az, на сегодняшний день по стране в процессе вакцинирования приняли участие 453 586 человек.
Вакцинация успешно продолжается во всех регионах страны.
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