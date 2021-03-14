https://news.day.az/society/1325272.html В Геранбое полицейские преподнесли праздничные подарки семьям шехидов - ФОТО
В Геранбое полицейские преподнесли праздничные подарки семьям шехидов - ФОТО
В связи с предстоящим праздником Новруз сотрудники Геранбойского РОП преподнесли подарки семьям шехидов.
Как передает Day.Az со ссылкой на гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, сотрудники отдела посетили каждую из этих семей. Вручив им подарки и продовольственные корзины, полицейские поздравили семьи с праздником Новруз.
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