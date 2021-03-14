https://news.day.az/society/1325284.html В Баку в такси забыли более 44 тысяч манатов - ВИДЕО
В Баку в такси забыли более 44 тысяч манатов - ВИДЕО
В Баку в такси забыли более 44 тысяч манатов. Инцидент произошел 5 марта около 20:00 в Насиминском районе столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.az, человек, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что заказал такси с целью доставить своему другу крупную сумму денег. Прибыв в пункт назначения, он понял, что забыл 44 400 манатов в автомобиле.
Что произошло далее, смотрите в видеосюжете:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре