В Азербайджане могут вновь ввести СМС-разрешения и локдаун

В Азербайджане большая часть людей, находящихся в группе риска, вакцинированы и этот процесс близится к завершению.

Как передает Day.Az, об этом в эфире передачи "Nə baş verir?" на ARB24 сказал врач Имран Миризаде.

По его словам, в стране в скором времени начнется вакцинация и других слоев населения.

"Я думаю, что процесс вакцинации в Азербайджане идет плавно. Я уверен, что в ближайшем будущем этот процесс ускорится. Единственный способ избавиться от вируса - это пройти вакцинацию", - сказал он.

Миризаде также отметил, что если в ближайшие дни количество зараженных резко возрастет, может быть введен жесткий карантин: "Не думаю, что третья волна будет такой же жесткой, как вторая. Дальнейшие ограничения будут зависеть от количества заражений. Если количество заражений увеличится, придется вновь внедрить систему СМС-разрешний, а также локдаун".