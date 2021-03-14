В Азербайджане могут вновь ввести СМС-разрешения и локдаун - рассказывает врач - ВИДЕО
В Азербайджане большая часть людей, находящихся в группе риска, вакцинированы и этот процесс близится к завершению.
Как передает Day.Az, об этом в эфире передачи "Nə baş verir?" на ARB24 сказал врач Имран Миризаде.
По его словам, в стране в скором времени начнется вакцинация и других слоев населения.
"Я думаю, что процесс вакцинации в Азербайджане идет плавно. Я уверен, что в ближайшем будущем этот процесс ускорится. Единственный способ избавиться от вируса - это пройти вакцинацию", - сказал он.
Миризаде также отметил, что если в ближайшие дни количество зараженных резко возрастет, может быть введен жесткий карантин: "Не думаю, что третья волна будет такой же жесткой, как вторая. Дальнейшие ограничения будут зависеть от количества заражений. Если количество заражений увеличится, придется вновь внедрить систему СМС-разрешний, а также локдаун".
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