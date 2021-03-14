https://news.day.az/society/1325327.html Сильный пожар в Баку - один человек сгорел заживо
Сильный пожар в Баку - один человек сгорел заживо
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в одноэтажном частном доме в поселке Говсан Сураханского района Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения Государственной противопожарной службы. По предварительной информации, при разведке места пожара было обнаружено тело одного человека, которое затем было передано в соответствующие органы. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре