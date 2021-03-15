В Баку в магазине нашли 28-летнего парня с перерезанным горлом

В санитарном узле крупного супермаркета в Низаминском районе Баку обнаружен 28-летний мужчина с перерезанным горлом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных недалеко от станции метро "Кероглу".

Сотрудники магазина обнаружили в санитарном узле мужчину с перерезанным горлом. Раненого доставили в больницу. Им оказался Исмаилов Шакир Башир оглу 1993 года рождения.