https://news.day.az/society/1325345.html В Баку в магазине нашли 28-летнего парня с перерезанным горлом
В Баку в магазине нашли 28-летнего парня с перерезанным горлом
В санитарном узле крупного супермаркета в Низаминском районе Баку обнаружен 28-летний мужчина с перерезанным горлом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных недалеко от станции метро "Кероглу".
Сотрудники магазина обнаружили в санитарном узле мужчину с перерезанным горлом. Раненого доставили в больницу. Им оказался Исмаилов Шакир Башир оглу 1993 года рождения.
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